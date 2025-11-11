Временный президент Сирии сообщил о начале сотрудничества с США

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о намерении развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Вашингтон рассматривает Сирию как нового партнёра в регионе и готов вкладываться в её экономику.