Фицо прогнозирует затягивание конфликта из-за передачи Киеву активов России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт продлится еще минимум два года, если ЕС передаст Украине российские активы.

Источник: Аргументы и факты

Если Евросоюз выдаст Киеву кредит за счет замороженных российских активов, конфликт затянется на два года, считает премьер Словакии Роберт Фицо.

«Мы собираемся выделить Украине 140 млрд евро на продолжение войны. Что это значит? Значит, что по война продлится по меньшей мере как минимум еще два года», — цитирует его венгерский журнал The European Conservative.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пока не завершила подготовку предложений по финансированию Украины на 2026−2027 годы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ЕС хочет использовать замороженные российские активы из-за отсутствия собственных средств на дальнейшую помощь Украине.

