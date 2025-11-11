Российские штурмовые отряды вошли в Красноармейск, прикрываясь туманом

Российские штурмовые подразделения зашли в Красноармейск, воспользовавшись туманной погодой. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».
На кадрах видно, как бойцы продвигаются колонной — на переоборудованных автомобилях, мотоциклах и пешком. Украинские источники утверждают, что пехоту перебрасывают по трассе Е50 на южной окраине города.
Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что это уже не небольшие штурмовые группы, а крупные подразделения, ведущие наступление уверенно и целенаправленно.
Ранее представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв описал обстановку в районе Красноармейска как сложную и постоянно меняющуюся. Он сообщил о поступлении новых боеприпасов и проведении ротации украинских войск 9 ноября.
Ещё в конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении окружения украинских сил в районе Красноармейска и Мирнограда. Минобороны РФ позже сообщило, что попытки ВСУ вырваться из кольца были отражены, а российские военные продолжают расширять контролируемую зону. В Мирнограде усиливается давление на окружённые подразделения, часть украинских военнослужащих уже начала сдавать оружие.
Читайте также: Сырский утверждает, что ситуация в Красноармейске под полным контролем.