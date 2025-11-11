Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские штурмовые отряды вошли в Красноармейск, прикрываясь туманом

Российские штурмовые подразделения зашли в Красноармейск, воспользовавшись туманной погодой.

Российские штурмовые подразделения зашли в Красноармейск, воспользовавшись туманной погодой. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах видно, как бойцы продвигаются колонной — на переоборудованных автомобилях, мотоциклах и пешком. Украинские источники утверждают, что пехоту перебрасывают по трассе Е50 на южной окраине города.

Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что это уже не небольшие штурмовые группы, а крупные подразделения, ведущие наступление уверенно и целенаправленно.

Ранее представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв описал обстановку в районе Красноармейска как сложную и постоянно меняющуюся. Он сообщил о поступлении новых боеприпасов и проведении ротации украинских войск 9 ноября.

Ещё в конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении окружения украинских сил в районе Красноармейска и Мирнограда. Минобороны РФ позже сообщило, что попытки ВСУ вырваться из кольца были отражены, а российские военные продолжают расширять контролируемую зону. В Мирнограде усиливается давление на окружённые подразделения, часть украинских военнослужащих уже начала сдавать оружие.

Читайте также: Сырский утверждает, что ситуация в Красноармейске под полным контролем.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше