Российские штурмовые отряды вошли в Красноармейск, прикрываясь туманом

Ещё в конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении окружения украинских сил в районе Красноармейска и Мирнограда. Минобороны РФ позже сообщило, что попытки ВСУ вырваться из кольца были отражены, а российские военные продолжают расширять контролируемую зону. В Мирнограде усиливается давление на окружённые подразделения, часть украинских военнослужащих уже начала сдавать оружие.