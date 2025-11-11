Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе

Литва еще раз попросит Беларусь вернуть свои фуры и откроет два погранпункта.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы повторно попросят Беларусь пропустить через границу застрявшие в республике литовские грузовики, пишет ТАСС.

Напомним, ранее премьер страны Инга Ругинене сказала, что Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью. После чего МИД ответил на просьбу Литвы вернуть грузовики, застрявшие на границе Беларуси, и озвучил для Вильнюса простое решение по ситуации с грузовиками.

Но сейчас стало известно, что Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой пропустить через границу свои фуры, после того, как Литва сама 29 октября закрыла границу в одностороннем порядке. В частности, литовские власти хотят, чтобы были открыты эвакуационные коридоры для большегрузов в обе стороны.

— Принято решение повторно обратиться к Беларуси на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны, — прокомментировал глава литовского наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Напомним, что первое такое обращение Литва направила в Лидский пограничный отряд, а не в государственный орган, МИД или правительство.

И накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под охрану застрявшие в стране литовские фуры. При этом глава республики сообщил, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. А еще Александр Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.

Между тем глава МВД Кубраков сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко.

И еще МИД уточнил, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси: «Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой». А еще днем ранее ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше