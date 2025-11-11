Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно активизировать отношения

Лукашенко отметил, что за полвека своего существования Ангола прошла тяжелый путь становления и развития. И добавил, что сегодня это суверенное государство является одним из лидеров на Африканском континенте, обладая сильным экономическим потенциалом и политическим авторитетом в мире. Еще белорусский лидер отметил, что белорусы горды тем, что во времена СССР помогали народу Анголы в их самоотверженной борьбе за самостоятельность.