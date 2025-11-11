Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси нужно активизировать отношения

Лукашенко назвал страну для активизации двусторонних контактов с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, с какой страной Беларуси необходимо активизировать двусторонние контакты, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусским лидером 11 ноября были направлены поздравления президенту Анголы Жоау Лоуренсу и гражданам этой страны с 50-летием независимости.

Лукашенко отметил, что за полвека своего существования Ангола прошла тяжелый путь становления и развития. И добавил, что сегодня это суверенное государство является одним из лидеров на Африканском континенте, обладая сильным экономическим потенциалом и политическим авторитетом в мире. Еще белорусский лидер отметил, что белорусы горды тем, что во времена СССР помогали народу Анголы в их самоотверженной борьбе за самостоятельность.

Белорусский президент рассказал, что и сегодня Минск остается верным и надежным партнером Луанды. Также он отметил, что Беларусь готова к расширению взаимодействия с Анголой в политической, торгово-экономической и культурной сферах посредствам реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, добывающей промышленности, образовании и науке. Здесь же глава Беларуси сказал о необходимости активизации контактов.

— Считаю необходимым активизировать двусторонние контакты на всех уровнях, — констатировал глава Беларуси.

Еще Александр Лукашенко обратился к народу Польши, сказав, что поляки видят и хорошо понимают.

Тем временем Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе и откроет два погранпункта.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше