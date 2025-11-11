Неназванный представитель ЕК сообщил FT, что Комиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки». Он добавил, что «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».
FT: ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен
ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.