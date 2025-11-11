Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией

«На данный момент мы не можем сказать о возможности восстановления рейсов, однако несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий. Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов — ред.)», — сообщили агентству в авиакомпании.
Авиакомпания также сообщила, что ей известно о сообщениях СМИ о переговорах вокруг возобновления прямых рейсов, но она не располагает данными о достоверности этой информации.
Относительно текущих планов представитель JAL заявил, что в них пока нет возобновления прямых рейсов.
«Согласно опубликованному на сегодняшний день бизнес-плану, сроки возобновления российских направлений (Москва, Владивосток) не определены. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем рассматривать (этот вопрос — ред.), исходя из восстановления спроса на полеты за пределы Японии», — подчеркнул представитель компании.