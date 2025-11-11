Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией

«На данный момент мы не можем сказать о возможности восстановления рейсов, однако несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий. Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов — ред.)», — сообщили агентству в авиакомпании.