План ЕС по кредиту для Украины за счет России трещит по швам: Бельгия и Словакия готовят двойной удар

Переговорный процесс по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов столкнулся с серьезными препятствиями. План Европейского союза оказался в тупике из-за позиции Бельгии и Словакии, пишет Politico.
Как сообщают источники, бельгийские власти выдвинули требования о предоставлении финансовых гарантий от других стран ЕС. Переговорную ситуацию дополнительно осложнило заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Он публично подтвердил, что его страна не будет участвовать в юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если полученные средства направят на военные расходы Украины.
Теперь Европейская комиссия пытается найти юридическую лазейку, позволяющую сохранять заморозку российских активов до прекращения боевых действий и выплаты репараций. Министры финансов стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на ближайшем заседании в Брюсселе. Они рассчитывают, что Комиссия представит перечень альтернативных вариантов.
Немногим ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят. При этом представитель Кремля также подчеркивал, что Москва даст ответ на воровство активов.