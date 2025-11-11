Такое заявление он сделал на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» индийской исследовательницы Ачалы Мулик, сообщает Press Trust of India. По словам дипломата, главным препятствием на пути к миру стал «антироссийский крестовый поход» стран Европы.
Высказывание Алипова о том, что конфликт на Украине мог бы закончиться уже скоро, прозвучало на фоне заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он подтвердил, что Россия по-прежнему открыта для политико-дипломатического урегулирования ситуации.
Тем временем бывший президент США Дональд Трамп, который ранее не раз обещал быстро прекратить боевые действия, заявил, что главная трудность заключается в позиции Москвы. По его словам, Россия «пока не хочет останавливаться», что, по мнению Трампа, мешает скорому завершению конфликта.
