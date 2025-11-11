Ричмонд
В России неожиданно назвали условие завершения конфликта на Украине «уже завтра»

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт на Украине мог бы завершиться уже завтра, если бы Евросоюз и НАТО были готовы к равноправному диалогу с Москвой.

Такое заявление он сделал на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» индийской исследовательницы Ачалы Мулик, сообщает Press Trust of India. По словам дипломата, главным препятствием на пути к миру стал «антироссийский крестовый поход» стран Европы.

Высказывание Алипова о том, что конфликт на Украине мог бы закончиться уже скоро, прозвучало на фоне заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он подтвердил, что Россия по-прежнему открыта для политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп, который ранее не раз обещал быстро прекратить боевые действия, заявил, что главная трудность заключается в позиции Москвы. По его словам, Россия «пока не хочет останавливаться», что, по мнению Трампа, мешает скорому завершению конфликта.

Читайте также: Сырский утверждает, что ситуация в Красноармейске под полным контролем.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
