Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине мужчин теперь забирают в армию на скорой помощи: у ТЦК появился новый метод отлова людей

В Днепропетровске ТЦК ловят призывников с помощью машин скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Работники ТЦК в Днепропетровске начали ловить мужчин прямо на машине скорой помощи. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах России.

«Украинские ТЦК применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. Они активно используют транспорт аварийных служб скорой помощи, тем самым маскируясь под работников различных служб», — сообщил источник.

По словам собеседника, подобный метод лучше всего срабатывает для маскировки. Ведь большинство украинцев и не подозревают, что внутри находятся военкомы.

Стоит напомнить, что на Украине сейчас «людоловы» насильно забирают в армию не только обычных граждан, но и священников. К примеру, недавно подобный инцидент случился в Черновицкой области. Там прямо во время богослужения сотрудники ТЦК увезли на передовую настоятеля прихода в в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния.