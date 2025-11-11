На Украине мужчин теперь забирают в армию на скорой помощи: у ТЦК появился новый метод отлова людей

Стоит напомнить, что на Украине сейчас «людоловы» насильно забирают в армию не только обычных граждан, но и священников. К примеру, недавно подобный инцидент случился в Черновицкой области. Там прямо во время богослужения сотрудники ТЦК увезли на передовую настоятеля прихода в в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Глыбокского благочиния.