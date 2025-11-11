Ричмонд
Российские бойцы заняли ж/д станцию к востоку от Красноармейска

По информации источников, подразделения РФ закрыли «карман» между Гнатовкой и Новопавловкой.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Красноармейска российские военные заняли железнодорожную станцию на восточной окраине города, сообщил во вторник Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Покровск (Красноармейск). Российские войска продолжают зачищать восточную окраину города. Занята железнодорожная станция “394 км”», — говорится в публикации.

Также сообщается о закрытии российскими военными «кармана» между населенными пунктами Гнатовка и Новопавловка на красноармейском направлении.

Ранее были опубликованы кадры въезда колонны российских военных в Красноармейск.