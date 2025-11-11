Токаев заявил, что Путина неизменно уважают в Казахстане

В Казахстане неизменно уважают главу Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил в своей авторской статье для «Российской газеты» президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Политик подчеркнул, что все успехи в сотрудничестве между Москвой и Астаной связаны с активной и эффективной работой главы российского государства.
«В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба», — указывается в материале.
Глава Казахстана добавил, что имя президента России известно политикам и обычным людям по всему миру.
Напомним, что по приглашению Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11−12 ноября. Во время встречи стороны обсудят важные вопросы сотрудничества двух стран в политической, экономической, а также торговой сферах.