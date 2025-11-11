Боец «Ахмата» Лето с шестью ранениями подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Боец спецназа «Ахмат» погиб в Курской области, потому что не захотел сдаваться в плен. Военнослужащий Лето, который был «диверсантом из отряда Д», совершил самоподрыв гранатой во время боя против ВСУ. Об этом сообщил командир спецназа с позывным Аид.