Пилоту обещали деньги и гражданство западной страны: главное о планах угона российского МиГ-31 украинской разведкой

«В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в миллион долларов США. Потом, в случае передачи самолета с ракетой Кинжал, была увеличена до 3 млн долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран», — рассказал российский летчик.