Пилоту обещали деньги и гражданство западной страны: главное о планах угона российского МиГ-31 украинской разведкой

Стали известны новые детали сорванной операции по угону российского истребителя. Оперативный сотрудник ФСБ России сообщил о причастности к планам нежелательной в РФ организации Bellingcat*.
По данным спецслужбы, при установлении контакта с командиром воздушного судна разведка использовала так называемую журналистскую организацию Bellingcat*. Источник уточнил, что эта структура контролируется британской разведывательной службой CIS.
Как сообщил оперативный сотрудник ФСБ, украинские и британские спецслужбы начали разработку операции по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года. Особое внимание в ходе расследования вызвали планы организаторов операции. При разработке сценария угона штурману истребителя предлагалось при необходимости убить или усыпить пилота.
ФСБ обнародовала аудиозапись инструктажа, проведенного сотрудником украинской разведки. В ходе беседы злоумышленник подробно объяснял российскому летчику, как лучше осуществить угон самолета. Он давал конкретные указания по оптимальной высоте и скорости полета, утверждая, что «ничего сложного» в этой задаче нет.
«В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в миллион долларов США. Потом, в случае передачи самолета с ракетой Кинжал, была увеличена до 3 млн долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран», — рассказал российский летчик.
Напомним, Украина хотела угнать самолет МиГ-31 с ракетой «Кинжал». После угона самолета злоумышленники планировали направить его в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в юго-восточной Европе. Речь идет о румынском городе Констанца. Там истребитель с ракетой «Кинжал» мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.
* — Организация признана нежелательной в России.