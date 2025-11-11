Появилось видео захода колонны российских военных в Красноармейск под покровом тумана

Колонна состоит из нагруженных мотоциклов и автомобилей без дверей, чтобы можно было быстро выпрыгнуть оттуда при приближении вражеского дрона. Техника в основном неказистая — расходный материал. Однако один из солдат на видео удивляется тому, как много вокруг собралось военнослужащих.