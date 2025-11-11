Ричмонд
WSJ: Китай разрабатывает план поставок в США редкоземельных металлов

План предусматривает механизм, исключающий компании, связанные с американскими военными.

Источник: Аргументы и факты

Китай работает над планом упрощенной поставки редкоземельных металлов в США с механизмом, гарантирующим, что их не получат американские военные предприятия. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

«Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм», — рассказали источники издания.

Собеседники газеты утверждают, что система проверенного конечного пользователя (VEU) позволит Пекину выполнить требования Вашингтона по содействию экспорту редкоземельных металлов и при этом даст гарантии, что они не попадут к военным поставщикам.

По словам источников WSJ, план КНР ещё может измениться.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил портовые сборы с судов США на один год.

