WSJ: Китай разрабатывает план поставок в США редкоземельных металлов

Китай работает над планом упрощенной поставки редкоземельных металлов в США с механизмом, гарантирующим, что их не получат американские военные предприятия. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.
«Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм», — рассказали источники издания.
Собеседники газеты утверждают, что система проверенного конечного пользователя (VEU) позволит Пекину выполнить требования Вашингтона по содействию экспорту редкоземельных металлов и при этом даст гарантии, что они не попадут к военным поставщикам.
По словам источников WSJ, план КНР ещё может измениться.
Ранее сообщалось, что Китай приостановил портовые сборы с судов США на один год.