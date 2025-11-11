MWM: Британский спецназ учится захвату нефтяных вышек у берегов России

Британский спецназ из Королевской морской пехоты проводит учения по тайному захвату нефтяных вышек возле берегов России. Об этом пишет журнал The Military Watch Magazine.
Известно, что тренировки проводятся в восточной части Балтийского моря. Во время учений британские морпехи вместе с 3-м батальоном рейнджеров армии Соединенного королевства тренируются быстро высаживаться и проводить рейдовые операции на побережье эстонского острова Сааремаа.
«Они должны были захватывать корабли и нефтяные объекты, а также открывать прибрежные воды для высадки десанта союзников», — сообщает издание.
Следует отметить, что Кремль уже реагировал на угрозы со стороны Запада в адрес российских судов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва непременно будет защищать свои корабли. Причем для этого будут задействованы абсолютно все методы согласно международным нормам.