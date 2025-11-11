Трамп: США потеряют более 3 триллионов долларов в случае отмены пошлин

США потеряют более 3 триллионов долларов, если введенные против других стран пошлины будут отменены. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.
Как известно, дело об отмене пошлин США против других стран рассматривается в американском Верховном суде. Коллективный иск подали сразу 12 штатов. Однако Трамп уверен, что инстанцию неверно проинформировали. Поэтому, если пошлины будут отменены, то Вашингтон понесет колоссальные потери.
«Откат составит, включая сделанные инвестиции, которые должны быть сделаны и возвращены, более 3 триллионов долларов. Компенсировать такой разгром будет невозможно», — написал Трамп.
Он также добавил, что подобное будет напрямую угрожать национальной безопасности США и может помешать развитию страны в будущем.
Тем временем Трамп уже успел передумать насчет пошлин против одного из союзников России. Он заявил, что давление на Индию может снизиться. Но для этого, мол, Дели должен сократить закупки нефти у Москвы.