В Одесской области из-за взрывов начались пожары на энергообъектах

В Одесской области в результате взрывов начались пожары на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал украинской ГСЧС.
В ведомстве не уточнили, что за объекты загорелись из-за взрывов, но сообщили, что пожары уже ликвидированы.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром во вторник на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о начавшихся после взрывов пожарах на объекты инфраструктуры в Одесской области.