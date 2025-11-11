Ричмонд
+3°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одесской области из-за взрывов начались пожары на энергообъектах

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в регионе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области в результате взрывов начались пожары на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал украинской ГСЧС.

В ведомстве не уточнили, что за объекты загорелись из-за взрывов, но сообщили, что пожары уже ликвидированы.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью и утром во вторник на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на прошлой неделе также сообщалось о начавшихся после взрывов пожарах на объекты инфраструктуры в Одесской области.