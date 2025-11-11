Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана

«Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов — 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность. В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда», — говорится в поздравлении.