Президент поздравил и наградил активистов и членов профсоюзов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил активистов и членов профсоюзов Узбекистана с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.
«Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас, всех членов самого многочисленного гражданского института страны с Днем профсоюзов — 11 ноября и выражаю свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Проведение этого праздника в дни, когда мы широко отмечаем 120-летие движения профсоюзов Узбекистана, безусловно, придает ему особый настрой и торжественность. В создании в стране нового общества, нового государства чрезвычайно важное значение для нас имеет более чем вековой опыт профсоюзов, объединяющих в своих рядах около восьми миллионов членов, по защите прав и интересов, обеспечению принципов справедливости и равенства в сфере труда», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что активисты профсоюзов проявляют особую самоотверженность в реализации программ в социальной сфере, особенно по сокращению бедности, обеспечению занятости, защите интересов молодежи, представителей старшего поколения и женщин.
«За последние 5 лет благодаря вашим усилиям были восстановлены права около 500 тысяч граждан, на предприятиях и в учреждениях проведено около 20 тысяч мероприятий по общественному контролю и аудиту в области гендерного равенства, устранено более 21 тысячи недостатков в охране труда, в санаториях оздоровились около 1 миллиона работников и членов их семей, 1 200 ветеранов войны и трудового фронта, созданы возможности для летнего отдыха более 800 тысяч детей», — говорится в сообщении.
По его словам, о масштабах деятельности Федерации также свидетельствует укрепляющееся партнерство профсоюзов страны со смежными организациями зарубежных государств и международными структурами, вступление в члены почти десяти международных и региональных организаций.
«На нынешнем чрезвычайно важном этапе развития мы готовы создать дополнительные условия и возможности для еще более тесного взаимодействия профсоюзов с государственными органами в деле совершенствования трудовых отношений в стране», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Также в связи с 120-летием движения профессиональных союзов Узбекистана была награждена группа работников сферы.
В Указе президента говорится:
"За многолетний плодотворный труд по развитию и выведению на новый уровень системы профессиональных союзов на основе передового международного опыта, формированию сильного гражданского общества в стране, за достойный вклад в успешную реализацию реформ, обеспечение исполнения приоритетных задач и программ, направленных на защиту прав и законных интересов, социальную поддержку работников и служащих на основе трудового законодательства, повышение благосостояния населения, за образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения физически здоровыми и гармонично развитыми личностями, в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом «Фидокорона хизматлари учун».
Файзиеву Сайёру Мавляновну — председателя Ташкентского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
орденом «Мехнат шухрати».
Сабирова Кутлимурата — председателя Республиканского совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Узбекистана;
орденом «Дустлик».
Абдуалимова Эшмирзу Ураловича — председателя Республиканского совета профсоюза работников агропромышленного комплекса Узбекистана;
Акбердиева Абдугофура Бектошевича — помощника председателя Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ахмедова Исака Набиевича — заместителя председателя Кашкадарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Матисаева Хамидулло Пазилджановича — заведующего отделом организационной работы Андижанского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Норкулова Хасана Хайдаровича — ведущего специалиста по охране труда Сурхандарьинского областного Совета Федерации профсоюзов Узбекистана;
Умарахунова Иркина Мирзахидовича — ректора Института повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана;
Хамидова Тайиржона Касимджановича — ответственного организатора по Ферганской области Республиканского совета профсоюза работников металлургической и машиностроительной отраслей промышленности Узбекистана;
орденом «Соглом авлод учун» II степени.
Бедилова Равшана Мэлсовича — председателя Республиканского совета профсоюза работников образования и науки Узбекистана;
орденом «Саломатлик» II степени.
Имамкулиеву Санобар Атабаевну — терапевта Лечебно-профилактического центра Федерации профсоюзов Узбекистана;
Ханапияева Фарходжона Рахмановича — председателя Республиканского совета профсоюза работников здравоохранения Узбекистана;
медалью «Соглом турмуш».
Саитбекову Зерхан Жаксиликовну — директора детского оздоровительного лагеря «Оқ кема» Муйнакского района, Республика Каракалпакстан;
медалью «Шухрат».
Абдумухторова Анваржона Акрамжоновича — председателя Республиканского совета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Узбекистана;
Алимова Жасуржона Камилджановича — директора общества с ограниченной ответственностью «Оқ-тош санаторийси» Бостанлыкского района, Ташкентская область;
Самарбекова Равшанбека Юлдашовича — заместителя заведующего отделом организационной работы Федерации профсоюзов Узбекистана;
Урманбекову Мухаббат Давранбековну — руководителя пресс-службы Федерации профсоюзов Узбекистана.".