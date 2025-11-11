Лукашенко призвал Польшу ценить добрососедские отношения с Белоруссией

Граждане Польши должны ценить дар добрососедства с Белорусией. В первую очередь потому, что это — бесценный дар. С таким заявлением выступил президент РБ Александр Лукашенко, поздравляя польских граждан с Национальным праздником независимости. Его слова передает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что время сейчас откровенно непростое. И поэтому страны ставят во главу угла собственную суверенность и свободу, создавая будущее на основе национального самосознания, истерической мудрости и поддержки хороших отношений с другими государствами.
«Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность», — сказал президент РБ.
Он также добавил, что Минск уже демонстрирует собственную приверженность принципам добрососедства. Поэтому, например, был введен безвизовый режим для граждан ряда стран Европейского союза. Более того, им уже воспользовались более 120 тысяч поляков.
Немногим ране Александр Лукашенко высказался о ситуации с Литвой. Он подчеркнул, что Белоруссия готова к открытию границы в любой момент. Как минимум, Минск ее и не закрывал. При этом ситуацию с застрявшими фурами также необходимо решить. В противном случае дело может дойти до их конфискации белорусской стороной.