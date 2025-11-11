Лукашенко призвал Польшу ценить добрососедские отношения с Белоруссией

Немногим ране Александр Лукашенко высказался о ситуации с Литвой. Он подчеркнул, что Белоруссия готова к открытию границы в любой момент. Как минимум, Минск ее и не закрывал. При этом ситуацию с застрявшими фурами также необходимо решить. В противном случае дело может дойти до их конфискации белорусской стороной.