FT: в ЕС появится новое разведведомство под руководством фон дер Ляйен

Евросоюз работает над созданием нового разведывательного органа, которым будет руководить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает газета Financial Times.
Детали плана официально еще не довели до всех стран ЕС, концепция ведомства обсуждается, и конкретные сроки его введения не установлены, отмечается в публикации.
Создать новый разведорган хотят для улучшения использования информации, которую собирают национальные разведывательные агентства, пишет издание.
При этом, добавляет газета, против данной идеи выступают высокопоставленные представители дипломатической службы Евросоюза, курирующие работу европейского разведцентра (INTCEN). Они считают, что новое ведомство станет выполнять функции разведывательного центра и поставит под угрозу его существование.
Ранее британская газета The Guardian, ссылаясь на утекший внутренний документ, проинформировала, что Евросоюз собирается учредить специальный центр, задачей которого станет противодействие предполагаемой дезинформации со стороны России и других государств.