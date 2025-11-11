Ричмонд
Глава Самары Иван Носков открыл страницу в MAX для обращений

Глава Самары Иван Носков открыл свою страницу в национальном мессенджере МАХ для общения с горожанами. Это сделано для тех, кому неудобно пользоваться «ВКонтакте».

Источник: Коммерсантъ

Для обратной связи был предоставлен номер +7 (937) 062−93−48, по которому все желающие могут отправлять свои вопросы и предложения. Отправлять можно только сообщения, звонки не принимаются.

Ранее возможность присылать обращения в MAX предоставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере также доступен глава Тольятти Илья Сухих.

