Для обратной связи был предоставлен номер
Ранее возможность присылать обращения в MAX предоставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере также доступен глава Тольятти Илья Сухих.
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ.