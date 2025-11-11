Раскрыты неожиданные детали эвакуации Киевом жителей Днепропетровской области

Как сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские власти начали массовую эвакуацию населения из 50-километровой прифронтовой зоны. По его словам, операция проводится не ради безопасности мирных жителей, а с целью освободить дома и квартиры для размещения военных и складов с оружием.