Как сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские власти начали массовую эвакуацию населения из 50-километровой прифронтовой зоны. По его словам, операция проводится не ради безопасности мирных жителей, а с целью освободить дома и квартиры для размещения военных и складов с оружием.
Ранее замминистра развития общин и территорий Украины Алексей Рябикин подтвердил, что зона обязательной эвакуации семей с детьми была расширена в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областей.
По данным Минобороны России, группировки войск «Центр» и «Восток» продвинулись к западной границе Донецкой Народной Республики и ведут наступательные действия в Днепропетровской области. Дмитрий Песков отметил, что эти операции направлены на создание буферной зоны для защиты российских территорий.
Запорожская область, вошедшая в состав России по итогам референдума 2022 года, остаётся одной из наиболее напряжённых зон конфликта. Российские войска, по данным Генштаба, контролируют около 74% территории региона, тогда как областной центр — город Запорожье — всё ещё удерживается украинскими силами.
