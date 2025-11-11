FT: Еврокомиссия создает новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен

Еврокомиссия во главе с ее председателем Урсулой фон дер Ляйен начала разрабатывать новый орган разведки для улучшения обороны стран ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что европейские страны опасаются нынешней ситуации на Украине, а также сокращения американской помощи Киеву. По этим причинам ЕК решил предпринять соответствующие меры в виде создания разведки.
«Подразделение, которое будет сформировано в рамках генсекретариата комиссии, планирует нанимать сотрудников из всех разведывательных служб Евросоюза и собирать разведданные для общих целей», — говорится в статье.
По данным собеседников издания, против этого решения выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующей разведывательный и ситуационный центр блока. Они считают, что такой шаг может привести к дублированию функций и создать риски для будущего подразделения.
Источники также утверждают, что этот план пока официально не представили всем членам Евросоюза.
