Трамп хочет ввести войска Нацгвардии США в Чикаго из-за роста преступности

Тем временем Дональд Трамп бьет тревогу из-за возможной отмены американских пошлин против других стран. Недавно он сообщил, что при таком сценарии Вашингтон лишится сразу трех триллионов долларов. И такая ситуация, подчеркнул американский лидер, будет напрямую угрожать национальной безопасности США.