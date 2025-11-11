Ричмонд
Трамп хочет ввести войска Нацгвардии США в Чикаго из-за роста преступности

Трамп заявил, что в Чикаго резко и значительно вырос уровень преступности.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп уверен в необходимости ввести войска Национальной гвардии США в Чикаго. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил в социальной сети Truth Social.

Как отметил Трамп, необходимость ввода войск нацгвардии США в Чикаго обусловлена резко возросшим уровнем преступности. Она достигла таких масштабов, что в городе даже готов закрыться торговый центр Miracle Mile. Именно он, подчеркнул американский лидер, когда-то считался лучшим во всей стране.

«Скорее вводите войска, пока не поздно!» — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Тем временем Дональд Трамп бьет тревогу из-за возможной отмены американских пошлин против других стран. Недавно он сообщил, что при таком сценарии Вашингтон лишится сразу трех триллионов долларов. И такая ситуация, подчеркнул американский лидер, будет напрямую угрожать национальной безопасности США.

