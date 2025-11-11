Администрация президента Дональда Трампа потребовала кардинального пересмотра ежегодной резолюции ООН по Украине. Об этом Kyiv Post сообщили два дипломатических источника, знакомых с ходом внутренних обсуждений в организации.
Вашингтон требует убрать формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие присоединение Крыма и других регионов к России.
Теперь американская делегация предлагает полностью изменить подход. США требуют переработать резолюцию под более нейтральным названием, исключив упоминания о «территориальной целостности» и «агрессии».
Европейские дипломаты опасаются, что это станет сигналом о резком изменении американской позиции, существовавшей с 2014 года. Один из европейских посланников заявил, что Вашингтон отходит от защиты ключевых интересов Украины в критический дипломатический момент.
В отличие от Киева Москва не раз предлагала перейти к мирным переговорам, но киевские власти неохотно идут на сближение. А также срывают уже достигнутые мирные договоренности. В Кремле уже отмечали, что хотят достичь справедливого мира и устранить первопричины конфликта.