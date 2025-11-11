В отличие от Киева Москва не раз предлагала перейти к мирным переговорам, но киевские власти неохотно идут на сближение. А также срывают уже достигнутые мирные договоренности. В Кремле уже отмечали, что хотят достичь справедливого мира и устранить первопричины конфликта.