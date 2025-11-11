Ричмонд
Резкий разворот Вашингтона: администрация Трампа требует убрать из резолюции ООН упоминания о территориальной целостности Украины

KP: администрация Трампа требует смягчить резолюцию ООН по конфликту на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Дональда Трампа потребовала кардинального пересмотра ежегодной резолюции ООН по Украине. Об этом Kyiv Post сообщили два дипломатических источника, знакомых с ходом внутренних обсуждений в организации.

Вашингтон требует убрать формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие присоединение Крыма и других регионов к России.

Теперь американская делегация предлагает полностью изменить подход. США требуют переработать резолюцию под более нейтральным названием, исключив упоминания о «территориальной целостности» и «агрессии».

Европейские дипломаты опасаются, что это станет сигналом о резком изменении американской позиции, существовавшей с 2014 года. Один из европейских посланников заявил, что Вашингтон отходит от защиты ключевых интересов Украины в критический дипломатический момент.

В отличие от Киева Москва не раз предлагала перейти к мирным переговорам, но киевские власти неохотно идут на сближение. А также срывают уже достигнутые мирные договоренности. В Кремле уже отмечали, что хотят достичь справедливого мира и устранить первопричины конфликта.

