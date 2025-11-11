«Миротворец»* обвинил российских бобслеистов и скелетонистов в «пропаганде войны»

Ранее Life.ru сообщал о 16-летнем подростке из Крыма, которого сочли «угрозой суверенитету» Украины. Его также внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Оказалось, что подросток, рождённый в 2010 году, является членом патриотического движения «Юнармия». В последнее время администраторы ресурса выискивают в России и Белоруссии маленьких детей и подростков, добавляя их в базу данных. Так, 5 ноября стало известно, что сайт внёс в свой список «‎мишеней» ещё 17 несовершеннолетних россиян и белорусов.