В Ачинске построят военный центр «Авангард» за 709 млн рублей

Согласно конкурсной документации, центр будет рассчитан на 260 человек. Общая площадь двухэтажного здания составит более 3 тыс. кв. м. Подрядчику также предстоит провести благоустройство прилегающей территории и построить павильон для переодевания площадью 279,9 кв. м.