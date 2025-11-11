За одно поколение Молдова потеряла 50 процентов населения: «Когда невозможно планировать будущее, планируют отъезд»

Примерно 1 попытка суицида среди подростков — каждые 4−5 дней или в среднем 1 завершённый суицид — каждые 2−3 недели. (Эту тему рассмотрим подробно и детально из-за резкого ухудшения ситуации и игнорирования рисков о которых мы предупреждали в мае 2024 года.