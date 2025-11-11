За одно поколение Молдова потеряла 50 процентов населения: «Когда невозможно планировать будущее, планируют отъезд»

Куда исчезает Молдова: Аналитический разбор.
В 1991 году в Молдове проживало 4,3 млн человек. По оценкам ООН, BNS и World Bank, в 2024 году в стране постоянно проживает ~1,5 млн.
То есть страна потеряла около 50% населения за одно поколение.
Это не случайность и не «просто экономика». Это сформировавшаяся система устойчивого исхода населения, состоящая из нескольких факторов:
— Экономика: риск выше выгоды: Средняя зарплата ~13 000 лей (650 €) — Средние базовые расходы семьи ~ 18 000 лей. Иными словами: 70% работающих живут в состоянии постоянного финансового напряжения.
По данным Intellect Group (2024): С трудом живут «от зарплаты до зарплаты» — 47%. Способны планировать жизнь на ≥3 года — 10%.
Когда невозможно планировать будущее, планируют отъезд.
— Культура миграции: Нормализация ухода: В 90-х — эмиграция = выживание, в 2000—2015 — стратегия семейного дохода, сейчас — ритуал взросления.
По данным Intellect Group доля, планирующая уехать: Молодёжь 18−35 лет — 72%, Ученики 9−12 классов — 63%.
Уехать — стало нормой поведения, а остаться — требует объяснений (и психологической защиты).
— Образование как механизм подготовки к эмиграции: Социальное послание, транслируемое детям: «Лучшие живут в Швейцарии», «Умные учатся в Англии», «Кто добился — перебрался в Италию или Германию».
Intellect Group: Студенты, планирующие работать за рубежом — 87%. Из них — сразу после диплома 54%.
Система образования не удерживает людей — она их экспортирует.
— Символы успеха: Кто «выглядит успешным». Профессор, учитель, врач, инженер — не социальные модели для подражания, потому что не защищены статусом и доходом.
Учитель в среднем получает в Молдове ~500€, когда в развитых странах ~2800€, Врач в Молдове ~600€ когда за рубежом 6000€, Программист ~1100€ в других странах ~3800€.
Успех там — виден. Успех здесь — малозаметен или обесценен.
— Доверие к институтам власти: Доверие к институтам в Молдове 12−18%, страны куда мигрирует молодежь — 58−74%.
Люди уезжают не к деньгам, а к правилам, которые работают.
— Демография точка невозврата: Семьи с родственниками за рубежом — каждая 3-я. Дети, растущие с родителем-мигрантом — 1 из 4. Коэффициент рождаемости — 1,2 (норма — 2,1).
Если модель не изменить, через 10 лет количество молодых станет недостаточным для поддержания общества и экономики.
— Безопасность: в Молдове — каждую неделю суициды и каждый день — преступления. Каждый день — десятки правонарушений. Каждый день — риск.
Примерно 1 попытка суицида среди подростков — каждые 4−5 дней или в среднем 1 завершённый суицид — каждые 2−3 недели. (Эту тему рассмотрим подробно и детально из-за резкого ухудшения ситуации и игнорирования рисков о которых мы предупреждали в мае 2024 года.
Это прямая социальная декомпрессия, когда у молодёжи нет перспектив, нет статуса, нет ориентиров и нет безопасности.
Миграция — это не только отсутствие денег. Это отсутствие смысла и перспективы здесь.
Если вернуть смысл, статус и предсказуемость — люди вернутся сами, без пропаганды и лозунгов.
Автор: Ян Лисневский.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.
Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).
Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.
Один скандал с поддельными дипломами, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы, чего стоит (далее…).
Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.
При использовании банкоматов 67% пользователей выбирают русский интерфейс (далее…).