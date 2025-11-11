Жунгиету: молдавские власти ведут переговоры с «Лукойлом» о приобретении инфраструктуры

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Молдавские власти ведут переговоры с компанией «Лукойл», чтобы не нарушить поставки нефтепродуктов, в том числе в Кишиневский международный аэропорт, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр энергетики Дорин Жунгиету.
Он уточнил, что для этой цели создана рабочая группа, которая «изучает все риски и возможные варианты обеспечения стабильности аэропортовой инфраструктуры».
«Как было объявлено ранее, правительство через Кишиневский международный аэропорт подало предложение о приобретении инфраструктуры для обеспечения керосином и в настоящее время ведет переговоры с компанией “Лукойл”, чтобы не пострадало снабжение нефтепродуктами», — отметил министр.
По его словам, предложений и вариантов рассматривается несколько, но, судя по всему, в основном они касаются приобретения активов.
«Власти провели ряд мероприятий по переходу инфраструктуры от ООО “Лукойл — Молдова”, и теперь компания обязана в срочном порядке выполнить все необходимые действия», — заявил Жунгиету.
В конце минувшей недели Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности, представил предложение о покупке склада «Лукойла» в кишиневском аэропорту. Согласно предложению, государство получит в управление инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок подачи заявки — 17 ноября.
Жунгиету также упомянул о необходимости обеспечения топливом учреждений и граждан.
«В Республике Молдова рынок диверсифицирован, и на нем действует несколько компаний, способных удовлетворить потребительский спрос. Что касается государственных учреждений, которые закупали топливо по критерию “самая низкая цена”, то они обратятся к другому поставщику, учитывая, что “Лукойл” не сможет осуществлять поставки после 21 ноября 2025 года», — сказал министр.
Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным: 80% топлива страны производится на принадлежащем «Лукойлу» НПЗ. Страна может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено. В Румынии принадлежащие компании НПЗ производят до 20% всего топлива, их остановка приведет к росту цен.
Ранее стало известно, что санкции против «Лукойла» могут повлиять на работу аэропорта Кишинева, так как для заправки самолетов используется авиационный керосин, поставляемый этой компанией. Правительство страны дало предприятию десять дней на продажу своих активов в столичном аэропорту имени Евгения Доги. Решение принято для предотвращения возможных сбоев в авиасообщении. Ранее глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что если сделка не состоится, государственные учреждения, сотрудничающие с «Лукойлом», обязаны будут расторгнуть контракты.