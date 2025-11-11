Жунгиету: молдавские власти ведут переговоры с «Лукойлом» о приобретении инфраструктуры

«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным: 80% топлива страны производится на принадлежащем «Лукойлу» НПЗ. Страна может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено. В Румынии принадлежащие компании НПЗ производят до 20% всего топлива, их остановка приведет к росту цен.