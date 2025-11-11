Российские войска в ответ на провокацию Киева с истребителем МиГ-31 поразили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродром в хмельницком Староконстантинове, сообщила ФСБ РФ.
«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС РФ с использованием “Кинжалов” был поражен Главный центр радиоэлектронной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые истребители F-16», — заявили в ведомстве.
ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону МиГ-31 для провокации против крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, находящейся в румынском Констанце. По данным ведомства, российских летчиков пытались завербовать, обещая им 3 миллиона долларов.