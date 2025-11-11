ВС РФ нанесли удар возмездия в ответ на провокацию Украины с МиГ-31

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС РФ с использованием “Кинжалов” был поражен Главный центр радиоэлектронной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые истребители F-16», — заявили в ведомстве.