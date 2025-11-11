Лукашенко рассказал о запуске «Буревестника» из Владивостока

Александр Лукашенко считает, что Минску не нужны эти новейшие виды вооружений, недавно испытанные Москвой. Так он заявил в ходе совещания с правительством, передает «БелТа».
Как сообщил Лукашенко, такие виды вооружений не обязательно должны находиться на передовой. Белоруссия не нуждается в них.
«Потому что этот “Буревестник” летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, “Посейдон”. Что мы, на Нарочи будем “Посейдон” запускать?» — цитирует Лукашенко издание.
Тем не менее, Беларусь продолжит укреплять обороноспособность страны исходя из текущей обстановки. Уже сейчас благодаря хорошим отношениям с Россией Белоруссия располагает тактическим ядерным оружием.
Кроме того, как сообщалось ранее, в стране уже размещены российские системы «Орешник», поступившие ранее в серийное производство. По словам Лукашенко, комплекс будут постоянно перемещать между разными локациями.