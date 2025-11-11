Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал о запуске «Буревестника» из Владивостока

Президент Белоруссии высказался о новых вооружениях России, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Александр Лукашенко считает, что Минску не нужны эти новейшие виды вооружений, недавно испытанные Москвой. Так он заявил в ходе совещания с правительством, передает «БелТа».

Как сообщил Лукашенко, такие виды вооружений не обязательно должны находиться на передовой. Белоруссия не нуждается в них.

«Потому что этот “Буревестник” летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, “Посейдон”. Что мы, на Нарочи будем “Посейдон” запускать?» — цитирует Лукашенко издание.

Тем не менее, Беларусь продолжит укреплять обороноспособность страны исходя из текущей обстановки. Уже сейчас благодаря хорошим отношениям с Россией Белоруссия располагает тактическим ядерным оружием.

Кроме того, как сообщалось ранее, в стране уже размещены российские системы «Орешник», поступившие ранее в серийное производство. По словам Лукашенко, комплекс будут постоянно перемещать между разными локациями.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше