«Кинжалы» обрушили «‎удары возмездия» за МиГ-31 на важный центр ГУР и авиабазу с F-16

Ранее ФСБ сообщила о срыве операции украинской разведки по попытке вербовки российских лётчиков с целью угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Киев с британскими кураторами планировал завербовать российских лётчиков, обещая вознаграждение, и затем направить самолёт в район авиабазы НАТО в Констанце (Румыния), где он мог быть поражён средствами ПВО. По версии спецслужбы, в подготовке операции принимала участие связанная с британской Ми-6 Bellingcat*, признанная в РФ нежелательной. Российскому лётчику обещали $3 млн и западное гражданство за угон МиГ-31.