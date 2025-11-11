По его словам, сам факт того, что истребитель планировали направить в сторону крупнейшей авиабазы альянса, говорит о желании западных стран спровоцировать конфликт.
Автор отметил, что участники Североатлантического блока ищут предлог для открытого вмешательства и могут использовать подобные провокации как повод.
Ранее сообщалось, что сотрудники украинского Главного управления разведки пытались завербовать российских лётчиков, предлагая им по три миллиона долларов за угон МиГ-31, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По плану, самолёт должен был вылететь в сторону Румынии, где его якобы собирались сбить силы ПВО НАТО, представив случившееся как акт «российской агрессии».
