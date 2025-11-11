В попытке угона российского МиГ-31 с «Кинжалом» отметили одно обстоятельство

Ранее сообщалось, что сотрудники украинского Главного управления разведки пытались завербовать российских лётчиков, предлагая им по три миллиона долларов за угон МиГ-31, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По плану, самолёт должен был вылететь в сторону Румынии, где его якобы собирались сбить силы ПВО НАТО, представив случившееся как акт «российской агрессии».