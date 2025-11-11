Пилот МиГ-31 рассказал, как его пытались завербовать для угона истребителя

Напомним, ФСБ России заявляла о предотвращении плана по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Спецслужба указывала на причастность украинской военной разведки и британских кураторов. По данным ведомства, злоумышленники предлагали летчикам три миллиона долларов и планировали направить угнанный самолет к базе НАТО в румынской Констанце для организации провокации.