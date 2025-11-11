Пилот МиГ-31 рассказал, как его пытались завербовать для угона истребителя

Российский летчик истребителя МиГ-31 раскрыл детали попытки вербовки со стороны западных спецслужб. Инцидент произошел еще осенью 2024 года, когда к пилоту обратился неизвестный через мессенджер Telegram.
Как рассказал военный летчик, собеседник представился сотрудником международного журналистского агентства Bellingcat* Сергеем Луговским. Впоследствии этот человек направил свою пресс-карту и предложил денежное вознаграждение за консультации.
По мнению пилота, истинной целью установления контакта было его компрометирование для последующего использования в интересах разведки. В одном из разговоров вербовщик открыто предложил выплатить вознаграждение за якобы переданную информацию.
«При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту. От дальнейшего общения и развития контакта с Сергеем я отказался», — сообщил летчик телеканалу «Звезда».
Напомним, ФСБ России заявляла о предотвращении плана по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Спецслужба указывала на причастность украинской военной разведки и британских кураторов. По данным ведомства, злоумышленники предлагали летчикам три миллиона долларов и планировали направить угнанный самолет к базе НАТО в румынской Констанце для организации провокации.
* — Иноагент, организация признана нежелательной в России.