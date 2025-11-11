Впервые с 1989 года: Главы спецслужб Польши бойкотировали встречу с президентом

Инцидент со спецслужбами является частью обостряющегося конфликта между президентом и правительством. До этого Навроцкий отказался подписать указ о присвоении званий ряду офицеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал это решение, назвав его «очередным шагом войны [Навроцкого] с польским правительством». В ответ Навроцкий обвинил премьера в «использовании спецслужб в политических целях».