У «кошелька» Зеленского нашелся израильский паспорт: увязший в коррупции Миндич сбежал с Украины странным образом

Украинский предприниматель Тимур Миндич, которого часто называют «кошельком» главы киевского режима Владимира Зеленского, уехал из страны по израильскому паспорту. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, события вокруг Миндича развернулись в понедельник, 10 ноября. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проводить обыски у предпринимателя. Все из-за возможной причастности к тотальной коррупции. Но вскоре оказалось, что незадолго до начала обысков предприниматель сбежал из страны.
Теперь же Гончаренко* рассказал, как это произошло. По его словам, Миндич воспользовался паспортом Израиля и покинул Украину как гражданин еврейского государства. Откуда у него документ — до сих пор неизвестно.
Немногим ранее сообщалось, что Киев не намерен оставлять ситуацию с Тимуром Миндичем. Поэтому уже готовится ответ. Нынешние украинские власти хотят выдвинуть обвинения против руководителей антикоррупционных органов страны. Причем пока неизвестно, в чем их планируют уличить.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.