ГУР Украины предлагало штурману убить командира при угоне МиГ-31 за $3 млн

Затем иностранные спецслужбы переключились на штурмана МиГ-31. В этом году с пилотом связался некий Александр, который предложил сначала $1 млн, а затем $3 млн за угон истребителя и прислал видеозапись с пачками валюты. Также военнослужащему пообещали гражданство одной из западных стран.