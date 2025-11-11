Губернатор Демешин вмешался в ситуации с отоплением посёлка Заветы Ильича

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу министру ЖКХ края Анжелике Мироновой обеспечить пусконаладку нового оборудования на биотопливе и лично, на месте, проконтролировать теплоснабжение в Заветах Ильича. Об этом глава регионального правительства написал в своём аккаунте в Телеграм, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Жители рабочего посёлка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе продолжают буквально стучаться во все двери по поводу отопления, — отметил Дмитрий Демешин. — Получаю массу жалоб от людей, хотя и в августе, и в сентябре этот вопрос я поднимал перед отвечающими за это чиновниками. Пришлось снова разбираться, уже на аппаратном совещании с правительством и муниципалитетами.
Как напомнил губернатор, президент России Владимир Владимирович Путин поручил выделить в 2024 году 465 миллионов рублей на специальный казначейский кредит для технического переоснащения котельных в течение двух лет. Однако глава района Дмитрий Чайка сообщил, что возникли проблемы, и район вынужден продолжать использовать мазут. Э.
— Это означает, что ситуация остаётся нестабильной, затраты остаются высокими, а люди продолжают подвергаться воздействию дыма, — написал Дмитрий Демешин. — Я считаю, что это неприемлемо! Потрачены федеральные деньги, установлены биотопливные котлы на котельных № 394 и № 430. И мы вновь откатываемся назад?
Эксперты подчеркнули, что Демешину удалось выстроить эффективную систему обратной связи с населением. Жители из любого уголка края могут написать губернатору просьбу о помощи и он отреагирует, так как всегда лично следит за своими социальными сетями. Ситуация в Заветах Ильича наглядно показала насколько эффективно работает данная система.