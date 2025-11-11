Губернатор Демешин вмешался в ситуации с отоплением посёлка Заветы Ильича

— Жители рабочего посёлка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе продолжают буквально стучаться во все двери по поводу отопления, — отметил Дмитрий Демешин. — Получаю массу жалоб от людей, хотя и в августе, и в сентябре этот вопрос я поднимал перед отвечающими за это чиновниками. Пришлось снова разбираться, уже на аппаратном совещании с правительством и муниципалитетами.