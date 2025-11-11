В Казахстане обсуждают непотизм в госструктурах из-за Сулейменовой

Непотизм.
Она пояснила, что в Казахстане некомпетентных чиновников переводят в «теплые места» советников или послов. A гендерное равенство используется как ширма для непотизма, когда назначения идут не по заслугам, а по связям или полу.
«Вопреки духу и букве этого принципа, предназначенного для обеспечения равных прав и возможностей, мы наблюдаем, как он используется для прикрытия назначений, основанных не на профессиональных качествах, а на признаках половой принадлежности, личной преданности, родственных связях, встречаются назначенные “вторые-третьи жены” или принадлежности к определенным кланам (“чей-то, кто-то…”) и тому подобное», — считает адвокат.
«Не справился? Пойдешь советником».
Умарова отметила, что Сулейменова была уволена с поста министра экологии в 2023 году за профессиональную несостоятельность. После этого она стала советником президента, а теперь — послом. Аналогичным случаем она описывает работу экс-главы «Казпочты» Асель Жанасовой. Такой карьерный рост вызывает у нее вопросы.
«Их карьерный рост, финансируемый из средств налогоплательщиков, вызывает закономерный вопрос: является ли гендерное равенство оправданием для таких назначений? Есть ли спрос за их некомпетентность в предыдущих должностях? Может мы ошибаемся и не знаем чего-то? Возможно, они горы свернули, а народ не знает своих героев?», — отметила общественница.
Гендерная избирательность.
Она подчеркнула, что такая политика используется везде от исполнительной власти до парламента. Квоты для женщин в мажилисе, по ее мнению, заполняют не профессионалами, а лояльными «статистами», что дискредитирует демократию.
«Подлинное гендерное равенство — это уважение к правам миллионов женщин, которые создают ВВП, платят налоги, воспитывают детей. Это преклонение перед их трудом, а не содержание на их деньги некомпетентных ставленников в аппарате и парламенте под предлогом “равенства”, — считает Умарова.
Она видит в этом системный кризис, который разрушает доверие к власти и качество госуправления.
Напомним, что экс-министр экологии и бывший советник президента Зульфия Сулейменова получила новое назначение — она утверждена на пост посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана.