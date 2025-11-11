В Казахстане обсуждают непотизм в госструктурах из-за Сулейменовой

«Вопреки духу и букве этого принципа, предназначенного для обеспечения равных прав и возможностей, мы наблюдаем, как он используется для прикрытия назначений, основанных не на профессиональных качествах, а на признаках половой принадлежности, личной преданности, родственных связях, встречаются назначенные “вторые-третьи жены” или принадлежности к определенным кланам (“чей-то, кто-то…”) и тому подобное», — считает адвокат.