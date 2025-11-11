Politico: в Бельгии появилась политическая партия TRUMP

Аббревиатура TRUMP расшифровывается как Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes — «Объединение за Союз популистских движений» в переводе с французского. «Дональд Трамп — абсолютный символ популизма. Он воплощает все, за что мы выступаем», — заявил основатель партии Сальваторе Никотра. Он пояснил, что TRUMP — «правопопулистская партия с социальным уклоном».
Никотра уточнил, что партия будет участвовать как в выборах федерального уровня в Бельгии, так и в выборах в Европарламент в 2029 году.
