Рубио рассказал, каких шагов ждут США от Сирии

Вашингтон, приостановив санкции против Дамаска, ожидает от Сирии конкретных действий. Об этом написал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Соединенные Штаты ожидают увидеть со стороны сирийского правительства конкретные действия, которые должны перевернуть страницу прошлого и обеспечить работу над достижением мира в регионе», — приводят цитату Рубио «Ведомости».

Как подчеркнул дипломат, приостановка ограничений должна помочь восстановлению сирийской экономики, а также способствовать налаживанию республикой прочных международных контактов.

В понедельник в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Центральными темами диалога стали укрепление отношений между странами, а также рассмотрение международных и региональных вопросов, важных для обеих сторон.

Также 10 ноября американские власти разрешили поставки в Сирию американских товаров и технологий невоенного назначения. Согласно заявлению минфина США, теперь республика может закупать в Соединенных Штатах большинство товаров гражданского назначения, а также технологии и программное обеспечение.

