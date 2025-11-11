Рубио рассказал, каких шагов ждут США от Сирии

«Соединенные Штаты ожидают увидеть со стороны сирийского правительства конкретные действия, которые должны перевернуть страницу прошлого и обеспечить работу над достижением мира в регионе», — приводят цитату Рубио «Ведомости».
Как подчеркнул дипломат, приостановка ограничений должна помочь восстановлению сирийской экономики, а также способствовать налаживанию республикой прочных международных контактов.
В понедельник в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Центральными темами диалога стали укрепление отношений между странами, а также рассмотрение международных и региональных вопросов, важных для обеих сторон.
Также 10 ноября американские власти разрешили поставки в Сирию американских товаров и технологий невоенного назначения. Согласно заявлению минфина США, теперь республика может закупать в Соединенных Штатах большинство товаров гражданского назначения, а также технологии и программное обеспечение.