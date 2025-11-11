Ричмонд
В Молдавии партию Санду обвинили в разрушении диалога с Гагаузией

Депутат молдавского парламента Александр Стояногло отметил, что за четыре года правления ПДС не было организовано ни одного совместного заседания.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) разрушила диалог между руководством страны и властями Гагаузии. Об этом заявил бывший генеральный прокурор республики, депутат парламента Молдавии и уроженец автономии Александр Стояногло.

«За четыре года правления ПДС диалог между Кишиневом и Комратом просто исчез. Ни одного совместного заседания, ни одной инициативы, даже жеста уважения. Башкан (глава — прим. ТАСС) Гагаузии так и не получил место за столом правительства — хотя по закону он обязан там быть. Молдова сможет идти вперед только с законом, доверием и уважением ко всем своим гражданам, включая жителей Гагаузии», — написал в Telegram-канале Стояногло.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в финансовых нарушениях в оппозиционной партии «Шор», которая выдвинула ее кандидатом на выборах главы Гагаузии в 2023 году. Она победила, пообещав укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит в ущерб интересам страны президент Майя Санду и ее правящая ПДС. Власти республики попытались объявить выборы незаконными, в ЦИК Гагаузии с обысками нагрянули прокуроры, но они вынуждены были ретироваться после того, как солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошли несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

