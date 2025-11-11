5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в финансовых нарушениях в оппозиционной партии «Шор», которая выдвинула ее кандидатом на выборах главы Гагаузии в 2023 году. Она победила, пообещав укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит в ущерб интересам страны президент Майя Санду и ее правящая ПДС. Власти республики попытались объявить выборы незаконными, в ЦИК Гагаузии с обысками нагрянули прокуроры, но они вынуждены были ретироваться после того, как солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошли несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.