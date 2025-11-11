Ричмонд
СК Беларуси за 10 месяцев направил в Казахстан около 1000 поручений об оказании правовой помощи

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь председатель ведомства Дмитрий Гора провел рабочую встречу с представителями МВД Республики Казахстан. Международную делегацию возглавил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: БЕЛТА

Встречая зарубежных коллег, Дмитрий Гора подчеркнул важность укрепления взаимодействия между Следственным комитетом Беларуси и МВД Казахстана в борьбе с транснациональной преступностью.

В последние годы количество поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, направляемым в Республику Казахстан, значительно возросло. Это вызвано необходимостью проведения на территории Республики Казахстан процессуальных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

«За 10 месяцев 2025 года следователи Беларуси направили в Казахстан 982 поручения об оказании правовой помощи, что составляет порядка 11% от общего количества и является вторым показателем после Российской Федерации», — подчеркнул председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом в расследовании киберпреступлений. Говорили о необходимости координации усилий в борьбе с транснациональной преступностью, уделив особое внимание вопросам экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам.

В своем выступлении глава белорусского следствия отметил, что для пресечения транснациональной преступности следователями Беларуси и Казахстана используется институт совместных следственно-оперативных групп, работа которых регламентирована Соглашением о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств от 16 октября 2015 года.

«В прошлом году была создана и доказала свою эффективность совместная следственно-оперативная группа Следственного комитета Республики Беларусь и МВД Республики Казахстан по расследованию преступлений международной преступной организации в сфере ИКТ. Надеюсь, что следующим шагом в развитии взаимодействия между ведомствами двух стран станет заключение соглашения о сотрудничестве, работа над проектом которого ведется с 2023 года», — акцентировал Дмитрий Гора.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между ведомствами. Он отметил, что обмен опытом и передовыми практиками будет способствовать повышению эффективности работы правоохранительных органов обеих стран.

В завершение встречи председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора заверил зарубежных коллег в готовности оказывать всестороннюю поддержку в борьбе с преступностью. Глава белорусского следствия подчеркнул, что только совместными усилиями можно добиться значительных результатов в обеспечении безопасности граждан наших стран.