СК Беларуси за 10 месяцев направил в Казахстан около 1000 поручений об оказании правовой помощи

«В прошлом году была создана и доказала свою эффективность совместная следственно-оперативная группа Следственного комитета Республики Беларусь и МВД Республики Казахстан по расследованию преступлений международной преступной организации в сфере ИКТ. Надеюсь, что следующим шагом в развитии взаимодействия между ведомствами двух стран станет заключение соглашения о сотрудничестве, работа над проектом которого ведется с 2023 года», — акцентировал Дмитрий Гора.