В Госдуме раскрыли мотивы ЕС при создании нового разведоргана

Назначение Урсулы фон дер Ляйен главой новой разведывательной структуры ЕС станет для нее понижением в должности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также считает, что появление нового разведывательного органа в ЕС не повлияет на Россию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия планирует создать специализированную разведструктуру, которая будет заниматься глубоким анализом данных национальных спецслужб. Ее может возглавить Урсула фон дер Ляйен. В настоящее время предложение проходит стадию обсуждения, а сроки его реализации не уточняются.

«Руководство новым разведорганом — это все-таки понижение для фон дер Ляйен. Созданием такого ведомства, видимо, ищут ей место. Фон дер Ляйен сегодня пользуется большой непопулярностью в Европе, во многих странах», — прокомментировал ситуацию Чепа.

Поскольку в ЕС уже налажена система сбора разведданных, новая структура ничего принципиально не изменит, и угроза для России от ее создания будет минимальной, резюмировал парламентарий.

