В Госдуме раскрыли мотивы ЕС при создании нового разведоргана

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия планирует создать специализированную разведструктуру, которая будет заниматься глубоким анализом данных национальных спецслужб. Ее может возглавить Урсула фон дер Ляйен. В настоящее время предложение проходит стадию обсуждения, а сроки его реализации не уточняются.
«Руководство новым разведорганом — это все-таки понижение для фон дер Ляйен. Созданием такого ведомства, видимо, ищут ей место. Фон дер Ляйен сегодня пользуется большой непопулярностью в Европе, во многих странах», — прокомментировал ситуацию Чепа.
Поскольку в ЕС уже налажена система сбора разведданных, новая структура ничего принципиально не изменит, и угроза для России от ее создания будет минимальной, резюмировал парламентарий.