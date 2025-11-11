В Госдуме раскрыли мотивы ЕС при создании нового разведоргана

Назначение Урсулы фон дер Ляйен главой новой разведывательной структуры ЕС станет для нее понижением в должности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также считает, что появление нового разведывательного органа в ЕС не повлияет на Россию.