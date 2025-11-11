Ричмонд
Стало известно, какой неожиданный подарок Трамп вручил аш-Шараа

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил в подарок от американского лидера Дональда Трампа в Белом доме кепку с надписью MAGA.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

MAGA — это первые буквы слов популярного в Штатах политического лозунга «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»). Дональд Трамп сделал слоган популярным еще в период своей первой избирательной кампании в 2016 году.

О необычном подарке, который американский лидер подарил сирийскому коллеге, рассказал израильский новостной сайт Ynet, пишет «Лента.ру». Ахмед аш-Шараа дал комментарий по поводу подарка Дональда Трампа. Он сообщил, что заберет кепку с собой.

Новостной сайт уточнил, что кепка — не эксклюзивный подарок. Такой головной убор можно купить в официальном магазине американского президента. Стоят кепки 55 американских долларов.

После встречи с Дональдом Трампом аш-Шараа объявил, что теперь Сирийская Республика станет геополитическим союзником Штатов. Он добавил, что его страна будет активно сотрудничать с США в экономической сфере. Он уточнил, что американские инвесторы реализуют в республике несколько крупных проектов. Политик добавил, что американские военные базы располагаются в Сирии на законных основаниях.

