Стало известно, какой неожиданный подарок Трамп вручил аш-Шараа

MAGA — это первые буквы слов популярного в Штатах политического лозунга «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова»). Дональд Трамп сделал слоган популярным еще в период своей первой избирательной кампании в 2016 году.
О необычном подарке, который американский лидер подарил сирийскому коллеге, рассказал израильский новостной сайт Ynet, пишет «Лента.ру». Ахмед аш-Шараа дал комментарий по поводу подарка Дональда Трампа. Он сообщил, что заберет кепку с собой.
Новостной сайт уточнил, что кепка — не эксклюзивный подарок. Такой головной убор можно купить в официальном магазине американского президента. Стоят кепки 55 американских долларов.
После встречи с Дональдом Трампом аш-Шараа объявил, что теперь Сирийская Республика станет геополитическим союзником Штатов. Он добавил, что его страна будет активно сотрудничать с США в экономической сфере. Он уточнил, что американские инвесторы реализуют в республике несколько крупных проектов. Политик добавил, что американские военные базы располагаются в Сирии на законных основаниях.