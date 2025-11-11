Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Словакии отказались считать преступлением передачу Украине МиГ-29

Прокуратура Братиславы в понедельник заявила, что передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 не является уголовным преступлением, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Весной 2023 года Словакия передала Украине весь свой парк советских истребителей МиГ-29 и две зенитные установки (по другим данным, одну ракетно-зенитную систему С-300). Она стала первой страной, которая отправила военные самолеты Украине после начала боевых действий в феврале 2022 года, подчеркивает европейское бюро Politico.

В июне 2024 года Министерство обороны Словакии подало уголовный иск против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и его министра обороны Ярослава Надя, которые принимали решение по истребителям. Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток тогда заявил, что «существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений», напоминает словацкий новостной портал Aktuality.

В правительстве Роберта Фицо также подчеркнули, что передача эскадрильи истребителей и ЗРК Украине нанесла ущерб безопасности Словакии, оставив ее без эффективных средств ПВО.

Хегер и Надь отвергли обвинения в совершении саботажа, злоупотреблении властью и нарушении служебных обязанностей при управлении государственным имуществом.

Следственные органы Братиславы 30 октября прекратили уголовное преследование, объяснив это тем, что «рассматриваемое деяние не является уголовным преступлением и нет оснований для дальнейшего рассмотрения дела».

По словам пресс-секретаря следственных органов, передача военной техники Украине в дар не причинила Словакии никакого вреда.

Она добавила, что также не было доказано, что члены правительства хотели получить незаконную выгоду или осуществляли свои полномочия в нарушении закона или превысили их.

После вынесения следствием решения Надь в соцсети написал: «Подтвердилось то, о чем я неоднократно говорил: правительство Хегера… действовало не только морально корректно, но и в интересах Словацкой Республики и в полном соответствии с применимыми законами и конституцией». Он добавил, что ожидает извинений от действующего правительства Фицо.