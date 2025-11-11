СМИ: в Словакии отказались считать преступлением передачу Украине МиГ-29

Весной 2023 года Словакия передала Украине весь свой парк советских истребителей МиГ-29 и две зенитные установки (по другим данным, одну ракетно-зенитную систему С-300). Она стала первой страной, которая отправила военные самолеты Украине после начала боевых действий в феврале 2022 года, подчеркивает европейское бюро Politico.
В июне 2024 года Министерство обороны Словакии подало уголовный иск против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и его министра обороны Ярослава Надя, которые принимали решение по истребителям. Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток тогда заявил, что «существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений», напоминает словацкий новостной портал Aktuality.
Хегер и Надь отвергли обвинения в совершении саботажа, злоупотреблении властью и нарушении служебных обязанностей при управлении государственным имуществом.
Следственные органы Братиславы 30 октября прекратили уголовное преследование, объяснив это тем, что «рассматриваемое деяние не является уголовным преступлением и нет оснований для дальнейшего рассмотрения дела».
Она добавила, что также не было доказано, что члены правительства хотели получить незаконную выгоду или осуществляли свои полномочия в нарушении закона или превысили их.
После вынесения следствием решения Надь в соцсети написал: «Подтвердилось то, о чем я неоднократно говорил: правительство Хегера… действовало не только морально корректно, но и в интересах Словацкой Республики и в полном соответствии с применимыми законами и конституцией». Он добавил, что ожидает извинений от действующего правительства Фицо.