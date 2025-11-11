Свердловчане не смогут собирать ветки для метел вдоль дорог

Свердловчанам могут запретить собирать ветки для метел вдоль дорог. Такие поправки в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области» вынесли на рассмотрение в Заксобрание.
— Законопроект подготовлен в целях корректировки положения, определяющего порядок заготовки гражданами веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения для собственных нужд, — говорится в пояснительной записке.
В статье 13 закона сказано, что граждане могут заготавливать веники, ветви кустарников и листья для метел и плетения для собственных нужд можно в лесах любого целевого назначения региона.
Также сбор можно осуществлять на лесных участках, подлежащих расчистке, сенокосах, линиях электропередач и многих других площадях, где не требуется сохранение леса. Поправка исключает из перечня разрешенных территорий полосы отвода автомобильных дорог, железных дорог и трубопроводов.