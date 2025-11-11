Свердловчане не смогут собирать ветки для метел вдоль дорог

Свердловчанам могут запретить собирать ветки для метел вдоль дорог. Такие поправки в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области» вынесли на рассмотрение в Заксобрание.