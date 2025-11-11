Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов

Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при президенте РК. С 1999 года — в системе Министерства иностранных дел РК, где работал референтом, третьим секретарем, вторым секретарем Департамента двустороннего сотрудничества. С 2001 по 2005 годы работал вторым секретарем Посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником Управления Европы Департамента Европы и Америки МИД РК. Позднее работал советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также Послом по особым поручениям МИД РК.